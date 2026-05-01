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Le grand vide grenier brocante des copains Chez Jeanne et Sauvage Limeuil

Le grand vide grenier brocante des copains Chez Jeanne et Sauvage Limeuil

Le grand vide grenier brocante des copains Chez Jeanne et Sauvage Limeuil vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Chez Jeanne et Sauvage

Adresse : 65 Rue du Port

Ville : 24240 Limeuil

Département : Dordogne

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : Gratuit

Limeuil

Le grand vide grenier brocante des copains

Chez Jeanne et Sauvage 65 Rue du Port Limeuil Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 11:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :
2026-05-15

11h-17h. Vous êtes les bienvenus pour déposer vos objets à vendre er participer ! Entrée libre
Vous êtes les bienvenus pour déposer vos objets à vendre er participer !
(Route de Dordogne en face du souffleur de verre)   .

Chez Jeanne et Sauvage 65 Rue du Port Limeuil 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 14 68 15  atelier@jeannesauvage.fr

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English : Le grand vide grenier brocante des copains

11am-5pm. You’re welcome to drop off your items for sale and take part! Free admission

L’événement Le grand vide grenier brocante des copains Limeuil a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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