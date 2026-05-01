Le grand vide grenier brocante des copains Chez Jeanne et Sauvage Limeuil
Le grand vide grenier brocante des copains Chez Jeanne et Sauvage Limeuil vendredi 15 mai 2026.
Limeuil
Le grand vide grenier brocante des copains
Chez Jeanne et Sauvage 65 Rue du Port Limeuil Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 11:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00
Date(s) :
2026-05-15
11h-17h. Vous êtes les bienvenus pour déposer vos objets à vendre er participer ! Entrée libre
Vous êtes les bienvenus pour déposer vos objets à vendre er participer !
(Route de Dordogne en face du souffleur de verre) .
Chez Jeanne et Sauvage 65 Rue du Port Limeuil 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 14 68 15 atelier@jeannesauvage.fr
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English : Le grand vide grenier brocante des copains
11am-5pm. You’re welcome to drop off your items for sale and take part! Free admission
L’événement Le grand vide grenier brocante des copains Limeuil a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère