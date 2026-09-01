Informations pratiques

Portet

Le Grenier des halles

Place des halles & de la mairie Portet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Brocante, journée chine & convivialité. Buvette et restauration sur place. 14h conférence plongez au cœur d’une épopée maritime et artistique fascinante en découvrant comment la porcelaine de Chine, transportée par les navires de la Compagnies des Indes, a conquis l’Europe et révolutionné les arts de la table . Possibilité d’expertiser vos objets sur place. .

Place des halles & de la mairie Portet 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 62 01 46 lacadenaportesienne@gmail.com

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English : Le Grenier des halles

L’événement Le Grenier des halles Portet a été mis à jour le 2026-08-28 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran