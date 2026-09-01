Le Grenier des halles Portet
dimanche 13 septembre 2026 · Portet
Informations pratiques
Portet
Le Grenier des halles
Place des halles & de la mairie Portet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Brocante, journée chine & convivialité. Buvette et restauration sur place. 14h conférence plongez au cœur d’une épopée maritime et artistique fascinante en découvrant comment la porcelaine de Chine, transportée par les navires de la Compagnies des Indes, a conquis l’Europe et révolutionné les arts de la table . Possibilité d’expertiser vos objets sur place. .
Place des halles & de la mairie Portet 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 62 01 46 lacadenaportesienne@gmail.com
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English : Le Grenier des halles
L’événement Le Grenier des halles Portet a été mis à jour le 2026-08-28 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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