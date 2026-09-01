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AGENDA · Portet

Le Grenier des halles Portet

dimanche 13 septembre 2026 · Portet

Le Grenier des halles Portet

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Place des halles & de la mairie
Ville
64330 Portet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Portet

Le Grenier des halles

Place des halles & de la mairie Portet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Brocante, journée chine & convivialité. Buvette et restauration sur place. 14h conférence plongez au cœur d’une épopée maritime et artistique fascinante en découvrant comment la porcelaine de Chine, transportée par les navires de la Compagnies des Indes, a conquis l’Europe et révolutionné les arts de la table . Possibilité d’expertiser vos objets sur place.   .

Place des halles & de la mairie Portet 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 62 01 46  lacadenaportesienne@gmail.com

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English : Le Grenier des halles

L’événement Le Grenier des halles Portet a été mis à jour le 2026-08-28 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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