Le Hourquet Gourmet Repas La ferme Hourquet Rébénacq
samedi 8 août 2026 · La ferme Hourquet · Rébénacq
Informations pratiques
Rébénacq
Le Hourquet Gourmet Repas
La ferme Hourquet 14 Chemin de Lapeyrade Rébénacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Repas à la ferme !
Arriver dès 18h pour voir la traite, le repas commencera à partir de 19h30.
Au menu
Coche de la ferme à la broche, sauce chimichurri.
Grenailles persillades.
Plateau de fromage à volontééééé, salade.
Glace italienne au lait des vaches de la ferme.
Café et pain bio du village.
Option végétarienne possible, menu enfant également à préciser lors de la réservation.
Buvette sur place.
Réservation nécessaire par sms, places limitées. Chiens non autorisés sur place (pour la tranquillité des animaux déjà présents). .
La ferme Hourquet 14 Chemin de Lapeyrade Rébénacq 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 72 69 04
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English : Le Hourquet Gourmet Repas
L’événement Le Hourquet Gourmet Repas Rébénacq a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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