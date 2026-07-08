Le Hourquet Gourmet Repas La ferme Hourquet Rébénacq

Informations pratiques

Rébénacq

Le Hourquet Gourmet Repas

La ferme Hourquet 14 Chemin de Lapeyrade Rébénacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Repas à la ferme !

Arriver dès 18h pour voir la traite, le repas commencera à partir de 19h30.

Au menu

Coche de la ferme à la broche, sauce chimichurri.

Grenailles persillades.

Plateau de fromage à volontééééé, salade.

Glace italienne au lait des vaches de la ferme.

Café et pain bio du village.

Option végétarienne possible, menu enfant également à préciser lors de la réservation.

Buvette sur place.

Réservation nécessaire par sms, places limitées. Chiens non autorisés sur place (pour la tranquillité des animaux déjà présents). .

La ferme Hourquet 14 Chemin de Lapeyrade Rébénacq 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 72 69 04

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English : Le Hourquet Gourmet Repas

L’événement Le Hourquet Gourmet Repas Rébénacq a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées