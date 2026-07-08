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Le Hourquet Gourmet Repas La ferme Hourquet Rébénacq

samedi 8 août 2026 · La ferme Hourquet · Rébénacq

Le Hourquet Gourmet Repas La ferme Hourquet Rébénacq

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
La ferme Hourquet
Adresse
14 Chemin de Lapeyrade
Ville
64260 Rébénacq
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
28 28 28 Tarif de base plein tarif

Rébénacq

Le Hourquet Gourmet Repas

La ferme Hourquet 14 Chemin de Lapeyrade Rébénacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Repas à la ferme !
Arriver dès 18h pour voir la traite, le repas commencera à partir de 19h30.
Au menu
Coche de la ferme à la broche, sauce chimichurri.
Grenailles persillades.
Plateau de fromage à volontééééé, salade.
Glace italienne au lait des vaches de la ferme.
Café et pain bio du village.
Option végétarienne possible, menu enfant également à préciser lors de la réservation.
Buvette sur place.
Réservation nécessaire par sms, places limitées. Chiens non autorisés sur place (pour la tranquillité des animaux déjà présents).   .

La ferme Hourquet 14 Chemin de Lapeyrade Rébénacq 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 72 69 04 

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English : Le Hourquet Gourmet Repas

L’événement Le Hourquet Gourmet Repas Rébénacq a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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