Le Hourquet Gourmet La ferme Hourquet Rébénacq
samedi 8 août 2026 · La ferme Hourquet · Rébénacq
Informations pratiques
Rébénacq
Le Hourquet Gourmet
La ferme Hourquet 14 Chemin de Lapeyrade Rébénacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:30:00
fin : 2026-08-08 17:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Après-midi à la ferme Hourquet avec animations
Démonstration de la fabrication de la tome au chaudron et visite de la ferme. Vente de glaces italienne au lait des vaches de la ferme, gaufre, fromages et boisons.
Chiens non autorisés sur place (pour la tranquillité des animaux déjà présents). .
La ferme Hourquet 14 Chemin de Lapeyrade Rébénacq 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 72 69 04
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English : Le Hourquet Gourmet
L’événement Le Hourquet Gourmet Rébénacq a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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