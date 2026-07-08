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AGENDA · Rébénacq

Le Hourquet Gourmet La ferme Hourquet Rébénacq

samedi 8 août 2026 · La ferme Hourquet · Rébénacq

Le Hourquet Gourmet La ferme Hourquet Rébénacq

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
La ferme Hourquet
Adresse
14 Chemin de Lapeyrade
Ville
64260 Rébénacq
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Rébénacq

Le Hourquet Gourmet

La ferme Hourquet 14 Chemin de Lapeyrade Rébénacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:30:00
fin : 2026-08-08 17:30:00

Date(s) :
2026-08-08

Après-midi à la ferme Hourquet avec animations
Démonstration de la fabrication de la tome au chaudron et visite de la ferme. Vente de glaces italienne au lait des vaches de la ferme, gaufre, fromages et boisons.
Chiens non autorisés sur place (pour la tranquillité des animaux déjà présents).   .

La ferme Hourquet 14 Chemin de Lapeyrade Rébénacq 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 72 69 04 

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English : Le Hourquet Gourmet

L’événement Le Hourquet Gourmet Rébénacq a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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