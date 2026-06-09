Rébénacq et sa Bastide Rébénacq
Rébénacq et sa Bastide Rébénacq mercredi 12 août 2026.
Rébénacq
Rébénacq et sa Bastide
Parvis de l’église Rébénacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 11:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Visite de la bastide de Rébénacq. Découvrez toute la richesse du patrimoine du village lors d’une visite guidée avec Jean-Paul Valois, Ambassadeur du Pays d’Art et d’Histoire.
Accessible aux personnes à mobilité réduite ; toutefois, la visite comprend une déambulation dans le village.
En cas de pluie, la visite est maintenue et se déroulera sous forme de diaporama dans la salle de la mairie. .
Parvis de l’église Rébénacq 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 51 50 valois.jp@orange.fr
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English : Rébénacq et sa Bastide
L’événement Rébénacq et sa Bastide Rébénacq a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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