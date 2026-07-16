Informations pratiques

Rébénacq

Flânerie musicale de Rébénacq

Rébénacq Rébénacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 15:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Laissez-vous porter au fil des rues au rythme d’une balade musicale et festive !

Les Cornemuses SWPA accompagnent en fil rouge cette déambulation aux couleurs du monde, tandis que chaque étape réserve son lot de surprises danses africaines par la compagnie Awawani (place de la Mairie), jazz festif avec le Dixie Jazz Band (place de la Bielle), chants béarnais avec Esta (bords du Neez) et, en point d’orgue, un concert classique en l’église avec le Quintet Racine, cinq musiciens de l’Opéra de Paris et de l’Orchestre national de France. Au lavoir de la Garenne, ne manquez pas l’installation artistique Les Méduses en 3330, œuvre visuelle et poétique de Serge Fuji.

Une invitation à redécouvrir le patrimoine du village autrement, entre musique, danse et art pour petits et grands !

Repli en cas de fortes chaleurs ou de pluie. .

Rébénacq Rébénacq 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 12 18 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Flânerie musicale de Rébénacq

L’événement Flânerie musicale de Rébénacq Rébénacq a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées