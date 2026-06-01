« Le jardin créole vivant : planter, soigner, transmettre » avec l’association Poumabell’Aïchi, Ecomusée de Marie-Galante, Grand-Bourg
« Le jardin créole vivant : planter, soigner, transmettre » avec l’association Poumabell’Aïchi, Ecomusée de Marie-Galante, Grand-Bourg vendredi 5 juin 2026.
« Le jardin créole vivant : planter, soigner, transmettre » avec l’association Poumabell’Aïchi 5 – 7 juin Ecomusée de Marie-Galante Guadeloupe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Création d’un mini-potager à travers un atelier participatif : techniques hors sol et pleine terre, conseils pour jardiner chez soi.
Le jardin créole se raconte avec la comédienne Rose Bonbon (uniquement le vendredi pour les scolaires).
Ecomusée de Marie-Galante Habitation Murat Grand-Bourg 97112 Guadeloupe Guadeloupe 0590974868 https://www.facebook.com/profile.php?id=100090694548276
Création d’un mini potager éphémère
©Écomusée de Marie-Galante