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LE JARDIN DANS LA BIBLIOTHÈQUE, Giardino di casa Biasi, Caprino Veronese

LE JARDIN DANS LA BIBLIOTHÈQUE, Giardino di casa Biasi, Caprino Veronese

LE JARDIN DANS LA BIBLIOTHÈQUE, Giardino di casa Biasi, Caprino Veronese dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Giardino di casa Biasi

Adresse : Via Boldiera 144 Pesina di Caprino Veronese

Ville : 37013 Caprino Veronese

Département : Verona

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

LE JARDIN DANS LA BIBLIOTHÈQUE Dimanche 7 juin, 10h00 Giardino di casa Biasi Verona

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Exposition et vente de la librairie « Il Gelso » à Vérone

Livres, cahiers, objets en matériaux naturels

Giardino di casa Biasi Via Boldiera 144 Pesina di Caprino Veronese Caprino Veronese 37013 Verona Veneto +39 339 4913811 http://www.giardinodicasabiasi.it
Exposition et vente de la librairie « Il Gelso » à Vérone

©Cecilia Residori

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