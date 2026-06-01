LE JARDIN DANS LA BIBLIOTHÈQUE, Giardino di casa Biasi, Caprino Veronese
LE JARDIN DANS LA BIBLIOTHÈQUE, Giardino di casa Biasi, Caprino Veronese dimanche 7 juin 2026.
LE JARDIN DANS LA BIBLIOTHÈQUE Dimanche 7 juin, 10h00 Giardino di casa Biasi Verona
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00
Exposition et vente de la librairie « Il Gelso » à Vérone
Livres, cahiers, objets en matériaux naturels
Giardino di casa Biasi Via Boldiera 144 Pesina di Caprino Veronese Caprino Veronese 37013 Verona Veneto +39 339 4913811 http://www.giardinodicasabiasi.it
Exposition et vente de la librairie « Il Gelso » à Vérone
©Cecilia Residori
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