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Les saveurs du mont Baldi, Giardino di casa Biasi, Caprino Veronese

Les saveurs du mont Baldi, Giardino di casa Biasi, Caprino Veronese

Les saveurs du mont Baldi, Giardino di casa Biasi, Caprino Veronese samedi 6 juin 2026.

Lieu : Giardino di casa Biasi

Adresse : Via Boldiera 144 Pesina di Caprino Veronese

Ville : 37013 Caprino Veronese

Département : Verona

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 8 euros pour l’entrée au jardin.

Les saveurs du mont Baldi 6 et 7 juin Giardino di casa Biasi Verona

8 euros pour l’entrée au jardin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Exposition, dégustation et vente de produits d’entreprises affiliées à la « Marque du Baldo »

Giardino di casa Biasi Via Boldiera 144 Pesina di Caprino Veronese Caprino Veronese 37013 Verona Veneto +39 339 4913811 http://www.giardinodicasabiasi.it
Exposition, dégustation et vente de produits d’entreprises affiliées à la « Marque du Baldo »

©Cecilia Residori

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