Les saveurs du mont Baldi, Giardino di casa Biasi, Caprino Veronese

Les saveurs du mont Baldi 6 et 7 juin Giardino di casa Biasi Verona

8 euros pour l’entrée au jardin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Exposition, dégustation et vente de produits d’entreprises affiliées à la « Marque du Baldo »

Giardino di casa Biasi Via Boldiera 144 Pesina di Caprino Veronese Caprino Veronese 37013 Verona Veneto +39 339 4913811 http://www.giardinodicasabiasi.it

Exposition, dégustation et vente de produits d’entreprises affiliées à la « Marque du Baldo »

©Cecilia Residori