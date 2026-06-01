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Nadia et son Japon, Giardino di casa Biasi, Caprino Veronese

Nadia et son Japon, Giardino di casa Biasi, Caprino Veronese

Nadia et son Japon, Giardino di casa Biasi, Caprino Veronese samedi 6 juin 2026.

Lieu : Giardino di casa Biasi

Adresse : Via Boldiera 144 Pesina di Caprino Veronese

Ville : 37013 Caprino Veronese

Département : Verona

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : coût : 8 euros pour l’entrée au jardin

Nadia et son Japon 6 et 7 juin Giardino di casa Biasi Verona

coût : 8 euros pour l’entrée au jardin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Nadia et son Japon

objets, images, propositions d’une voyageuse

Giardino di casa Biasi Via Boldiera 144 Pesina di Caprino Veronese Caprino Veronese 37013 Verona Veneto +39 339 4913811 http://www.giardinodicasabiasi.it
Nadia et son Japon

©Cecilia Residori

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