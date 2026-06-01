Nadia et son Japon, Giardino di casa Biasi, Caprino Veronese
Nadia et son Japon, Giardino di casa Biasi, Caprino Veronese samedi 6 juin 2026.
Nadia et son Japon 6 et 7 juin Giardino di casa Biasi Verona
coût : 8 euros pour l’entrée au jardin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00
Nadia et son Japon
objets, images, propositions d’une voyageuse
Giardino di casa Biasi Via Boldiera 144 Pesina di Caprino Veronese Caprino Veronese 37013 Verona Veneto +39 339 4913811 http://www.giardinodicasabiasi.it
Nadia et son Japon
©Cecilia Residori
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