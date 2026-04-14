Le jardin de Banizette, Jardin du domaine de Banizette, La Nouaille

Le jardin de Banizette 6 et 7 juin Jardin du domaine de Banizette Creuse

5€, gratuit jusqu’à 9 ans, 4€ pour les groupes + 10 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Redessiné dans les années 1990 en jardin à la française, ce lieu allie héritage et poésie : d’anciennes terres vivrières ont laissé place à des massifs de vivaces, des fruits rouges et un potager ornemental. Une fontaine en anime le cœur, tandis qu’un belvédère offre une vue sur la Banizette, dans laquelle se reflète l’ancien moulin à farine.

Jardin du domaine de Banizette Banizette 23500 La Nouaille La Nouaille 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine 06 80 24 04 32 http://banizette.com Cet ancien jardin de fleurs et de fruits, dont les origines remontent au XVIe siècle, est redessiné en 1999 sur les plans de l’époque. En terrasse, au-dessus de l’écluse du moulin, le jardin s’ouvre sur deux belles perspectives verdoyantes : la vallée de la Banize et le vallon du Coudert.

Au centre, une fontaine entourée de pivoines anime le jardin par le chant de l’eau qui coule en cascade. Un if tricentenaire majestueux accueille le visiteur à l’entrée gauche du jardin. Trois chambres d’ombre formées par des buis plus que centenaires offrent fraîcheur et calme lors des chaudes journées d’été.

Au fond du jardin, sous le chêne, un ancien pavillon en croisillons coiffé d’un toit en bardeaux de châtaigniers est recouvert de très larges feuilles d’une aristoloche. Les ancêtres de cette plante servaient de modèle de verdure aux premières tapisseries d’Aubusson.

Selon la saison, le jardin vit à son rythme entre les plantes vivaces (rosiers, pivoines, hostas, asters…) et les plantes annuelles (cosmos, dahlias, lavatères, œillets d’inde…).

Depuis quelques années, un potager est venu agrémenter le jardin de fleurs avec des légumes (salade, poireaux, haricots, tomates, pommes de terre…), des légumes anciens (cucurbitacées, panais, courges, choux…), des plantes aromatiques (thym, laurier, sarriette, ache des montagnes, valériane…) et bien d’autres. Chaque carré de fleurs ou de légumes est encadré par des variétés de géraniums vivaces, d’asters ou de marguerites.

C’est un jardin d’ornement mais aussi un jardin fruitier avec ses pommiers et poiriers dont certains, taillés en espaliers, forment une séparation avec les petits fruits rouges (cassissiers, groseilliers, framboisiers, mûriers…).

Véritable abri pour les insectes et les oiseaux, ce jardin émerveille par ses tons bleus du printemps, roses de l’été, jusqu’aux couleurs mordorées de l’automne. Parking véhicules et bus + toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Redessiné dans les années 1990 en jardin à la française, ce lieu allie héritage et poésie : d’anciennes terres vivrières ont laissé place à des massifs de vivaces, des fruits rouges et un potager Une…

©Marie DELAGE