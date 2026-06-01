Le jardin de Danièle Dubos, Le jardin de Danièle Dubos, Marsan

Le jardin de Danièle Dubos 5 – 7 juin Le jardin de Danièle Dubos Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Jardin ouvert les 5, 6 et 7 juin 2026.

Sur 4 000 m² de végétation foisonnante, deux principes guident l’aménagement du jardin : l’eau et la spontanéité. Danièle Dubos y laisse une large place à la nature, favorisant un équilibre vivant et naturel entre les différentes essences végétales et les espaces aquatiques.

Piscine naturelle, mare, système de phytoépuration et récupération des eaux de pluie participent à la richesse écologique du lieu. Ces aménagements permettent d’accueillir de nombreuses espèces animales et végétales tout en limitant l’arrosage et en encourageant une gestion raisonnée de l’eau.

Le jardin de Danièle Dubos 512 chemin du Prat 32270 Marsan Marsan 32270 Gers Occitanie 06 47 55 31 47 Danièle Dubos a troqué le tracteur et le motoculteur pour la grelinette, un outil plus respectueux de la vie du sol et parfaitement adapté à la taille de son jardin. Ici, fleurs et plantes potagères cohabitent harmonieusement, sans laisser de place au vide afin de limiter naturellement le désherbage.

Laissez-vous guider dans les allées enherbées à la découverte d’une grande diversité végétale où chaque plante trouve sa place : arbres de haie et du verger, rosiers grimpants, vivaces couvre-sol, plantes mellifères, graminées élancées et légumes du potager arrivés à maturité composent un paysage foisonnant et vivant.

Le parcours est ponctué de points d’eau qui participent à l’équilibre du jardin : ici, une baignoire récupère l’eau de pluie pour un arrosage raisonné ; là, une mare invite à la pause et à l’observation de la petite faune qui anime ce havre de biodiversité.

Jardin ouvert les 5, 6 et 7 juin 2026.

©Danièle Dubos