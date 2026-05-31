Le jardin de la source en musique Soultime Trio Rue de la Plage Lancieux

Lancieux

Le jardin de la source en musique Soultime Trio

Rue de la Plage Plage de Saint Sieu Lancieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Les lundis de la source cinq concerts tout l’été au jardin de la source de Lancieux.

Soultime trio proposera le lundi 6 juillet un jazz électrique et éclatant qui embarque l’auditeur dans des univers singuliers, empruntant à différentes décennies des esthétiques urbaines, pop ou cinématographiques.

Gratuit. .

Rue de la Plage Plage de Saint Sieu Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 22 19

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English :

L’événement Le jardin de la source en musique Soultime Trio Lancieux a été mis à jour le 2026-05-31 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme