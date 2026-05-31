Le jardin de la source en musique Soultime Trio Rue de la Plage Lancieux
Le jardin de la source en musique Soultime Trio Rue de la Plage Lancieux lundi 6 juillet 2026.
Lancieux
Le jardin de la source en musique Soultime Trio
Rue de la Plage Plage de Saint Sieu Lancieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
Les lundis de la source cinq concerts tout l’été au jardin de la source de Lancieux.
Soultime trio proposera le lundi 6 juillet un jazz électrique et éclatant qui embarque l’auditeur dans des univers singuliers, empruntant à différentes décennies des esthétiques urbaines, pop ou cinématographiques.
Gratuit. .
Rue de la Plage Plage de Saint Sieu Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 22 19
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English :
L’événement Le jardin de la source en musique Soultime Trio Lancieux a été mis à jour le 2026-05-31 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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