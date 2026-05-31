Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le jardin de la source en musique Soultime Trio Rue de la Plage Lancieux

Le jardin de la source en musique Soultime Trio Rue de la Plage Lancieux lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Rue de la Plage

Adresse : Plage de Saint Sieu

Ville : 22770 Lancieux

Département : Côtes-d'Armor

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Tarif :

Lancieux

Le jardin de la source en musique Soultime Trio

Rue de la Plage Plage de Saint Sieu Lancieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-06

Date(s) :
2026-07-06

Les lundis de la source cinq concerts tout l’été au jardin de la source de Lancieux.

Soultime trio proposera le lundi 6 juillet un jazz électrique et éclatant qui embarque l’auditeur dans des univers singuliers, empruntant à différentes décennies des esthétiques urbaines, pop ou cinématographiques.

Gratuit.   .

Rue de la Plage Plage de Saint Sieu Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 22 19 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le jardin de la source en musique Soultime Trio Lancieux a été mis à jour le 2026-05-31 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

À voir aussi à Lancieux (Côtes-d'Armor)