Sortie nature Insectes et compagnie

Lancieux Côtes-d'Armor

2026-07-06 14:30:00

2026-07-06 17:00:00

2026-07-06

Partez à la recherche des petites bêtes et découvrez leurs modes de vie souvent surprenants !

Organisé par le PNR Maison de la Rance.

Inscription 02 96 87 00 40. .

+33 2 96 87 00 40

