Sortie nature Insectes et compagnie Lancieux
Sortie nature Insectes et compagnie Lancieux lundi 6 juillet 2026.
Sortie nature Insectes et compagnie
Rendez-vous donné à l’inscription Lancieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:30:00
fin : 2026-07-06 17:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Partez à la recherche des petites bêtes et découvrez leurs modes de vie souvent surprenants !
Organisé par le PNR Maison de la Rance.
Inscription 02 96 87 00 40. .
Rendez-vous donné à l’inscription Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 00 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sortie nature Insectes et compagnie Lancieux a été mis à jour le 2026-02-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme