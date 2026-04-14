Le jardin des couleurs, Le jardin des couleurs, Corbelin

Le jardin des couleurs 6 et 7 juin Le jardin des couleurs Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le parc d’un hectare evolue au fil des années,les massifs de rosiers,vivaces,arbustes et graminées remplacent l’herbe qui souffre trop l’été

les insectes et les oiseaux ont trouvé leur bonheur ainsi que les propriétaires

Le jardin des couleurs 311 route de villeneuve 38630 Corbelin Corbelin 38630 La goyardière Isère Auvergne-Rhône-Alpes Parc de 1 hectare aménagé d’année en année, en massifs de vivaces, rosiers et annuelles, jardin au naturel, paillage, compost. parking à proximité

Le parc d’un hectare evolue au fil des années,les massifs de rosiers,vivaces,arbustes et graminées remplacent l’herbe qui souffre trop l’été

Peyre