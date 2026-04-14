Le jardin des couleurs, Le jardin des couleurs, Corbelin
Le jardin des couleurs, Le jardin des couleurs, Corbelin samedi 6 juin 2026.
Le jardin des couleurs 6 et 7 juin Le jardin des couleurs Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Le parc d’un hectare evolue au fil des années,les massifs de rosiers,vivaces,arbustes et graminées remplacent l’herbe qui souffre trop l’été
les insectes et les oiseaux ont trouvé leur bonheur ainsi que les propriétaires
Le jardin des couleurs 311 route de villeneuve 38630 Corbelin Corbelin 38630 La goyardière Isère Auvergne-Rhône-Alpes Parc de 1 hectare aménagé d’année en année, en massifs de vivaces, rosiers et annuelles, jardin au naturel, paillage, compost. parking à proximité
Le parc d’un hectare evolue au fil des années,les massifs de rosiers,vivaces,arbustes et graminées remplacent l’herbe qui souffre trop l’été
Peyre