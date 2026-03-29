Le Jardin des langues
Le Jardin des langues samedi 26 septembre 2026.
Du 26 septembre au 17 octobre, dans le cadre du festival annuel la Rentrée des cultures, organisé par le Forum des instituts culturels étrangers à Paris (FICEP), les pôles langues des bibliothèques de Paris vous proposent un programme d’ateliers d’initiation linguistique !
Le Jardin des langues, c’est une série de rendez‑vous pensés pour éveiller la curiosité : l’occasion de s’essayer à de nouvelles langues, de découvrir des sonorités inédites et de rencontrer des acteurs culturels venus d’horizons variés. Un moment ouvert à toutes et tous, idéal pour explorer d’autres cultures et offrir à la rentrée une touche d’ailleurs !
Bon à savoir !
La réservation s’effectue directement auprès des Bibliothèques.
Initiez-vous à une langue étrangère dans les bibliothèques de la Ville de Paris !
Du samedi 26 septembre 2026 au samedi 17 octobre 2026 :
gratuit
Réservation auprès des Bibliothèques
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-18T01:59:59+02:00
Date(s) :
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