Du 26 septembre au 17 octobre, dans le cadre du festival annuel la Rentrée des cultures, organisé par le Forum des instituts culturels étrangers à Paris (FICEP), les pôles langues des bibliothèques de Paris vous proposent un programme d’ateliers d’initiation linguistique !

Le Jardin des langues, c’est une série de rendez‑vous pensés pour éveiller la curiosité : l’occasion de s’essayer à de nouvelles langues, de découvrir des sonorités inédites et de rencontrer des acteurs culturels venus d’horizons variés. Un moment ouvert à toutes et tous, idéal pour explorer d’autres cultures et offrir à la rentrée une touche d’ailleurs !

Bon à savoir ! La réservation s’effectue directement auprès des Bibliothèques.

Initiez-vous à une langue étrangère dans les bibliothèques de la Ville de Paris !

Du samedi 26 septembre 2026 au samedi 17 octobre 2026 :

gratuit

Réservation auprès des Bibliothèques

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-18T01:59:59+02:00

Date(s) :



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