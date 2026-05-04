Le Jardin des Muses : Du Mont et Charpentier Temple de Rouillé Rouillé Dimanche 10 mai, 17h00 12 € – adhérents : 10 € – gratuit – de 20 ans

Motets mêlés de Symphonies autour des figures de Marie, Marguerite et Marie-Madeleine.

Pour ce concert du 10 mai, direction le Royaume de France au Siècle de Louis XIV avec Le Jardin des Muses !

Bruno Boulangé (clavecin et orgue), Thérèse-Anne Geoffroy (soprano), Jean-Paul Dubost (hautecontre), Martial Berger & Olivier Taton (violons) et Françoise Bourgoin (viole de gambe) évoqueront les figures de Marie, Marguerite et Madeleine à travers des Motets melez de symphonies de Henry Du Mont (1610–1684) et Marc-Antoine Charpentier (1643–1704. Henry Du Mont, organiste et maître de musique de la reine Marie-Thérèse d’Autriche, puis sous-maître et compositeur de la Chapelle Royale, a dirigé la musique religieuse de la cour de Louis XIV jusqu’en 1683. Marc-Antoine Charpentier, le Phénix de France, est célèbre pour son Te Deum et sa musique pour le Malade imaginaire de Molière, mais ses chefs d’œuvre de musique sacrée ont été composés dans ses années au service de la Compagnie des Jésuites.

Le Jardin des Muses a été créé en 1992 à Niort, par un groupe de musiciens, tous issus de l’Atelier puis du Département de Musique Ancienne de l’Ecole Nationale de Musique de Niort. Peu à peu, à l’occasion de différents projets, d’autres musiciens de la Région Poitou-Charentes et en particulier des chanteurs, se sont joints au groupe.

Le Jardin des Muses puise dans l’immense répertoire des XVIIe et XVIIIe siècles français, allemand, italien ou anglais : musique instrumentale ou vocale, profane ou religieuse, extraits d’opéras, cantates, motets à une ou plusieurs voix.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-10T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-10T19:00:00.000+02:00

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Temple de Rouillé 14 rue de la Libération 86480 Rouillé Rouillé 86480 Vienne



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