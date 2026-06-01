Le Jardin du Carmel, au-delà du regard, Jardin du Carmel, Carpentras

Le Jardin du Carmel, au-delà du regard Samedi 6 juin, 14h00 Jardin du Carmel Vaucluse

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Avec Charlotte Assemat conteuse de la compagnie Artimon, Romane Brechet et Mélanie Chardon, médiatrices du patrimoine de la CoVe

Le jardin du Carmel de Carpentras s’ouvre exceptionnellement ! Et des médiatrices du patrimoine et une conteuse vous y attendent pour une découverte tout en douceur : entre observation, lectures chuchotées et commentaires historiques. Au fil de la visite, prenez le temps d’observer : diversité des végétaux, présence des roses, organisation des espaces… Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins dont le thème 2026 est la vue, ces médiations sensibles proposent d’élargir le regard : voir, bien sûr, mais aussi apprendre à observer, à percevoir les détails, à ressentir les ambiances. Une découverte tout en nuances, entre transmission et poésie.

Deux visites : à 14h et à 15h

Jardin du Carmel 180, allée des soupirs 84200 Carpentras Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 67 69 21 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/le-jardin-du-carmel-au-dela-du-carmel »}]

Avec Charlotte Assemat conteuse de la compagnie Artimon, Romane Brechet et Mélanie Chardon, médiatrices du patrimoine de la CoVe

© Service Culture et Patrimoine de la CoVe