Le Jardin du Michel 21ème édition Dommartin-lès-Toul

Né il y a vingt ans au coeur du Toulois, Le Jardin du Michel est devenu l’un des rendez-vous phares des musiques actuelles en Lorraine. Chaque printemps, le festival s’installe sur un grand espace vert joliment aménagé, entre scènes festives et coins détente où l’on aime autant danser que se poser. Son ADN une ambiance familiale, accessible, et un ancrage rural qui fait la différence. On y croise des publics variés, des fidèles de la première heure aux plus jeunes qui découvrent leur premier grand festival. L’expérience se prolonge sur le camping, haut lieu de convivialité et de vie nocturne, avec ses animations, ses foodtrucks et ses rencontres. Côté musique, Le Jardin du Michel revendique un esprit festif avant tout, avec des têtes d’affiche nationales et internationales passées par ses scènes (Manu Chao, Cypress Hill, Sum 41, Alice Cooper, Tryo, Matmatah …) et une programmation toujours tournée vers la découverte et l’énergie live.Tout public

Born twenty years ago in the heart of the Toulois region, Le Jardin du Michel has become one of Lorraine’s leading contemporary music events. Every spring, the festival takes place in a large, beautifully landscaped green space, with festive stages and relaxation areas where people like to dance as much as they like to relax. Its DNA: a family-friendly, accessible atmosphere, and a rural base that makes all the difference. The festival attracts a wide range of audiences, from long-time fans to youngsters discovering their first major festival. The experience continues on the campsite, a major venue for conviviality and nightlife, with its entertainment, foodtrucks and encounters. When it comes to music, Le Jardin du Michel prides itself above all on its festive spirit, with national and international headliners (Manu Chao, Cypress Hill, Sum 41, Alice Cooper, Tryo, Matmatah…) and a program always geared towards discovery and live energy.

Das vor zwanzig Jahren im Herzen von Toulois ins Leben gerufene Festival Le Jardin du Michel ist zu einem der wichtigsten Treffpunkte für aktuelle Musik in Lothringen geworden. Jedes Frühjahr findet das Festival auf einer großen, schön gestalteten Grünfläche statt, zwischen Festbühnen und Entspannungsecken, wo man ebenso gerne tanzt wie sich niederlässt. Seine DNA: eine familiäre, zugängliche Atmosphäre und eine ländliche Verankerung, die den Unterschied macht. Hier trifft man auf ein vielfältiges Publikum, von den treuen Anhängern der ersten Stunde bis hin zu den Jüngsten, die ihr erstes großes Festival entdecken. Das Erlebnis setzt sich auf dem Campingplatz fort, einem Ort der Geselligkeit und des Nachtlebens, mit seinen Animationen, Foodtrucks und Begegnungen. Was die Musik betrifft, so bekennt sich Le Jardin du Michel vor allem zu einem festlichen Geist, mit nationalen und internationalen Headlinern, die auf seinen Bühnen aufgetreten sind (Manu Chao, Cypress Hill, Sum 41, Alice Cooper, Tryo, Matmatah …), und einem Programm, das immer auf Entdeckungen und Live-Energie ausgerichtet ist.

Nato vent’anni fa nel cuore della regione del Toulois, Le Jardin du Michel è diventato uno dei principali eventi di musica contemporanea della Lorena. Ogni primavera, il festival si svolge in un grande spazio verde ben curato, con palchi festosi e aree relax dove si balla volentieri e ci si rilassa. Il suo DNA: un’atmosfera accessibile e familiare e una base rurale che fa la differenza. Il festival attrae un’ampia gamma di pubblico, dai fan di lunga data ai giovani che scoprono il loro primo grande festival. L’esperienza continua in campeggio, luogo ideale per la convivialità e la vita notturna, con animazione, foodtrucks e incontri. Per quanto riguarda la musica, Le Jardin du Michel è orgoglioso del suo spirito di festa, con headliner nazionali e internazionali come Manu Chao, Cypress Hill, Sum 41, Alice Cooper, Tryo e Matmatah, e un programma sempre orientato alla scoperta e all’energia live.

Nacido hace veinte años en el corazón de la región de Toulois, Le Jardin du Michel se ha convertido en uno de los principales acontecimientos de música contemporánea de Lorena. Cada primavera, el festival se desarrolla en un gran espacio verde, bellamente ajardinado, con escenarios festivos y zonas de descanso donde a la gente le gusta bailar tanto como relajarse. Su ADN: un ambiente familiar y accesible, y una base rural que marca la diferencia. El festival atrae a un público muy variado, desde aficionados de toda la vida hasta jóvenes que descubren su primer gran festival. La experiencia continúa en el camping, un lugar ideal para la convivencia y la vida nocturna, con sus animaciones, foodtrucks y reuniones. En cuanto a la música, Le Jardin du Michel se enorgullece de su espíritu festivo, con cabezas de cartel nacionales e internacionales como Manu Chao, Cypress Hill, Sum 41, Alice Cooper, Tryo o Matmatah, y un programa siempre orientado al descubrimiento y la energía en directo.

