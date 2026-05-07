Saint-Juire-Champgillon

Le jardin du voyage Le NIL

21 Rue de Bizet Saint-Juire-Champgillon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21

découvrez les différentes cultures entourant le NIL de ses sources à Alexandrie

En juin, découvrez Le jardin du voyage de la famille Careil et envolez-vous cette année vers les berges du Nil ,une exposition qui part du lac Victoria en Ouganda et du lac Tana en Ethiopie pour rejoindre le Soudan et l’Egypte ,déambulation poétique et illustrée autour du plus long fleuve Africain 6700 km .

Artisans, producteurs locaux, concerts différents chaque dimanche.

Dimanche 7 Juin Animation musicale par Tia

Dimanche 14 juin -Animation musicale avec Alain Chatevaire (blues) et Nemero (duo acoustique)

Dimanche 15 juin Animation musicale avec Claude Cousin et son orgue de barbarie

Salon de thé et parcours pieds nus dans le jardin. .

21 Rue de Bizet Saint-Juire-Champgillon 85210 Vendée Pays de la Loire +33 6 19 51 52 06 careil.philippe@wanadoo.fr

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English :

discover the different cultures surrounding the NIL from its source to Alexandria

L’événement Le jardin du voyage Le NIL Saint-Juire-Champgillon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud