Le jazz à la rencontre du classique | Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Le jazz à la rencontre du classique | Saison ONPL Vendredi 19 février 2027, 20h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Places à l’unité (de 10 € à 48 €).

Réservation en ligne sur le site web de l’ONPL.

Sur place, le soir du concert, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-19T20:00:00+01:00 – 2027-02-19T21:30:00+01:00

Fin : 2027-02-19T20:00:00+01:00 – 2027-02-19T21:30:00+01:00

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium :

Le jazz à la rencontre du classique : dirigé par Ryan McAdams

Du pur piano jazz avec l’improvisation en fil rouge !

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/agenda/le-jazz-a-la-rencontre-du-classique/ »}]

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium. ONPL