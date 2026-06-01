Xaintray

Le jazz bat la campagne

Bourg Xaintray Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 19:30:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Le jazz bat la campagne avec Ben Armessen qui vous entraîne dans sa Mixtape Acoustique! Accompagné de sa guitare, l’artiste traverse les nombreux styles qu’il affectionne folk, chanson française, rap, reggae, hits anglo-saxons, compos-perso… .

Bourg Xaintray 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Le jazz bat la campagne

L’événement Le jazz bat la campagne Xaintray a été mis à jour le 2026-06-02 par CC Val de Gâtine