Le jazz bat la campagne Xaintray
Le jazz bat la campagne Xaintray jeudi 18 juin 2026.
Xaintray
Le jazz bat la campagne
Bourg Xaintray Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 19:30:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Le jazz bat la campagne avec Ben Armessen qui vous entraîne dans sa Mixtape Acoustique! Accompagné de sa guitare, l’artiste traverse les nombreux styles qu’il affectionne folk, chanson française, rap, reggae, hits anglo-saxons, compos-perso… .
Bourg Xaintray 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Le jazz bat la campagne
L’événement Le jazz bat la campagne Xaintray a été mis à jour le 2026-06-02 par CC Val de Gâtine