Le jeu de l’orienteering, Giardino Sottocasa, Vimercate

Le jeu de l’orienteering Dimanche 7 juin, 16h00 Giardino Sottocasa Monza e Brianza

Uniquement sur réservation : [www.museomust.it -](http://www.museomust.it) [info@museomust.it](mailto:info@museomust.it) – tel. 0396659488 Tarif 15 euros par famille (max 4 personnes dont au moins un under 14)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Découverte du jardin Sottocasa, une expérience amusante en plein air d’approche de l’orientation, en apprenant à utiliser une carte pour explorer l’environnement naturel. Nous reconnaissons les éléments caractéristiques du jardin et, divisés en petits groupes, nous pourrons nous défier dans la recherche des points indiqués.

Giardino Sottocasa Via Vittorio Emanuele II, 53 Vimercate (MB) Vimercate 20871 Rossignolo Monza e Brianza Lombardia 0396659488 https://www.museomust.it/ https://www.giardinosottocasa.it/

Découverte du jardin Sottocasa, une expérience amusante en plein air d’approche de l’orientation, en apprenant à utiliser une carte pour explorer l’environnement naturel. Nous reconnaissons les…

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