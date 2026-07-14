Le Jeu des Senteurs Erquy
jeudi 20 août 2026 · Erquy
Informations pratiques
Erquy
Le Jeu des Senteurs
Château de Bienassis Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:00:00
fin : 2026-08-20 17:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Venez tester votre nez et peut être décrocher votre diplôme de parfumeur… Vous êtes un apprenti parfumeur et vous devez résoudre une série d’énigmes que votre maître a pris soin de disposer dans les extérieurs du domaine.
Lancez-vous dans vos recherches à la suite de la visite en autonomie du rez-de-chaussée, ainsi que d’un tour dans les remparts pour vous imprégner de l’exposition afin de tester vos premiers enseignements…
Pour petits et grands exercez votre nez au fil des odeurs pour découvrir Bienassis, réussir votre test, et peut-être obtenir votre diplôme… Tous les mardis et jeudis après-midi en continu. .
Château de Bienassis Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Le Jeu des Senteurs Erquy a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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