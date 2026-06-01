Le Joli Bazar vous accueille les 6 et 7 juin !, Pépinière le Joli Bazar, Saint-Gauzens

Le Joli Bazar vous accueille les 6 et 7 juin ! 6 et 7 juin Pépinière le Joli Bazar Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Samantha vous ouvre les portes de sa pépinière les samedi 6 et dimanche 7 juin pour vous faire découvrir ses plants de fleurs, arbustes, fruits et fleurs coupées. De 10h à 17h, vente de plants toute la journée, visites guidées des serres et de la pépinière à 10h et 15h, atelier « empreinte végétale » gratuit sur inscription à 14h, et goûter offert à 16h : biscuits et boissons de fleurs comestibles.

Pépinière le Joli Bazar 2508 route de lisle sur tarn Saint-Gauzens 81390 Tarn Occitanie

Fleurs comestibles, empreintes végétales : la pépinière fête le printemps portes ouvertes ferme