Le Jour de la Nuit

303 Chaussée de Rouvroy Abbeville Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 18:30:00

fin : 2026-10-10 20:30:00

Date(s) :

2026-10-10

[Nature nocturne]

Nombre d’espèces de notre territoire ont besoin d’obscurité pour se déplacer. Rejoignez nos animateurs pour vivre l’expérience d’une absence d’éclairage public et déconstruisons ensemble des préjugés que l’on peut avoir sur le manque de lumière en ville.

Bon à savoir

Gratuit

Durée 2h

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/jour-de-la-nuit/

[Nature nocturne]

Nombre d’espèces de notre territoire ont besoin d’obscurité pour se déplacer. Rejoignez nos animateurs pour vivre l’expérience d’une absence d’éclairage public et déconstruisons ensemble des préjugés que l’on peut avoir sur le manque de lumière en ville.

Bon à savoir

Gratuit

Durée 2h

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/jour-de-la-nuit/ .

303 Chaussée de Rouvroy Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

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English :

[Nature nocturnal]

Many species on our territory need darkness to move around. Join our animators to experience the absence of public lighting and deconstruct together the prejudices we may have about the lack of light in the city.

Good to know

Free

Duration: 2 hours

Reservations essential: 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/jour-de-la-nuit/

L’événement Le Jour de la Nuit Abbeville a été mis à jour le 2026-03-16 par Baie de Somme 3 Vallées