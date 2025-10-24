LE JOUR G – ALCAZAR Bordeaux

LE JOUR G Début : 2026-05-16 à 20:30. Tarif : – euros.

Jean-Christophe est un homme économe (en fait il est radin), pointilleux et méthodique (en fait il est chiant). Malgré une demande en mariage chaotique, Christelle a dit oui ! Après un an de préparatifs, le grand Jour est arrivé, tout a été planifié et calculé à l’euro près. Pourtant, ce qui devait être le plus beau jour de leur vie va rapidement se transformer en cauchemar, car on peut tout prévoir… Sauf l’imprévisible. Entre le curé remplacé au pied levé par un confrère excentrique, un témoin ingérable et un marié qui cache bien son jeu, la soirée tourne au carnage.

ALCAZAR 170 COURS DU MEDOC 33000 Bordeaux 33