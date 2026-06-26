Le Journal de Biarritz d’Edouard Baer Gare du Midi Biarritz

Biarritz

Le Journal de Biarritz d’Edouard Baer

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-15 20:30:00

fin : 2027-05-15

Date(s) :

2027-05-15

Édouard BAER repart sur la route avec un spectacle foutraque, joyeux, poétique et formidablement improvisé.

Les talents de la ville de Biarritz et des alentours seront mis en lumière grâce à un Édouard BAER toujours plus fou, toujours plus généreux.

Une expérience théâtrale unique qui marquera durablement les esprits !

Édouard BAER réunit sur scène, avec lui le soir de la représentation, des personnages croisés dans la rue, dans sa vie ou lors d’auditions. Un vrai projet de territoire qui met en lumière et en valeur les habitants de la ville, avec leurs personnalités, leur travail, leurs envies. Enfants ou adultes, chanteurs, comédiens, jongleurs, commerçants, assureurs, boulangers deviennent artistes d’un soir pour une chorale ou un monologue, de la danse, du silence ou des cris… Chaque soir est comme une revue, un cabaret théâtral.

Le gage d’une soirée exceptionnelle. .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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English : Le Journal de Biarritz d’Edouard Baer

L’événement Le Journal de Biarritz d’Edouard Baer Biarritz a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Biarritz