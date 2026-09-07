Le journal de Maïa, Espace Culturel La Buire, L’Horme

Informations pratiques

Le journal de Maïa Jeudi 26 novembre, 10h00, 14h00 Espace Culturel La Buire Loire

Représentations scolaires : 8,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-26T10:00:00+01:00 – 2026-11-26T10:50:00+01:00

Fin : 2026-11-26T14:00:00+01:00 – 2026-11-26T14:50:00+01:00

Cie La Traversée

Deux amies de treize ans, Maïa et Alicia, traversent les remous de l’adolescence.

Dans leur collège et leur vie de tous les jours, elles vivent quelques épreuves avec humour et légèreté, jusqu’à ce que Maïa affronte ses premiers troubles anxieux.

Elle commence alors l’écriture d’un journal…

Espace Culturel La Buire Place Lanet L’Horme 42152 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 19 18 27 https://www.ville-horme.fr/ https://www.facebook.com/espaceculturellabuire;https://www.instagram.com/espace.culturel.la.buire/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet/FR/catalogue-LA_BUIRE.wb »}]

Deux amies de treize ans, Maïa et Alicia, traversent les remous de l’adolescence. Théâtre

Clément Foucard