Le journal de Maïa, Espace Culturel La Buire, L’Horme
jeudi 26 novembre 2026 · Espace Culturel La Buire · L'Horme
Informations pratiques
Le journal de Maïa Jeudi 26 novembre, 10h00, 14h00 Espace Culturel La Buire Loire
Représentations scolaires : 8,5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-26T10:00:00+01:00 – 2026-11-26T10:50:00+01:00
Fin : 2026-11-26T14:00:00+01:00 – 2026-11-26T14:50:00+01:00
Cie La Traversée
Deux amies de treize ans, Maïa et Alicia, traversent les remous de l’adolescence.
Dans leur collège et leur vie de tous les jours, elles vivent quelques épreuves avec humour et légèreté, jusqu’à ce que Maïa affronte ses premiers troubles anxieux.
Elle commence alors l’écriture d’un journal…
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Deux amies de treize ans, Maïa et Alicia, traversent les remous de l’adolescence. Théâtre
Clément Foucard
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