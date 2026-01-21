Le/La gardien.ne Cinéma Majestic Bastille Paris

Ce ciné-débat marquera la rencontre entre cinéma, de l’architecture et des questions sociales. La projection du film Le Hérisson (2009) de Mona Achache, dresse le portrait d’une gardienne d’immeuble, figure discrète mais centrale de la vie collective d’un immeuble. À travers la cour, la loge, les escaliers et les couloirs, le film explore ces espaces du quotidien que l’on traverse sans toujours les regarder, et celles et ceux qui les font vivre.

La projection sera suivie d’une rencontre avec Mona Achache, la réalisatrice du film et les commissaires de l’exposition Aldric Beckmann, Jean-Philippe Hugron et Rosa Naudin.

La discussion interrogera ce que la cour, la loge et l’immeuble racontent de nos manières d’habiter ensemble, et comment le cinéma peut rendre visibles ces présences souvent invisibles.

Dans le cadre de l’exposition « Parties communes » le Pavillon de l’Arsenal vous invite à un ciné-débat autour de la figure du gardien et de la gardienne.

Le mardi 17 février 2026

de 20h00 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-17T21:00:00+01:00

fin : 2026-02-17T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-17T20:00:00+02:00_2026-02-17T22:00:00+02:00

Cinéma Majestic Bastille 2/4 Bd Richard-Lenoir 75011 Paris

https://www.pavillon-arsenal.com/fr/conferences-debats/cycles-en-cours/cinema-majestic-bastille/13310-le-la-gardienne.html



Afficher la carte du lieu Cinéma Majestic Bastille et trouvez le meilleur itinéraire

