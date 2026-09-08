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Le Labo créatif Médiathèque Lisa Bresner Nantes
mercredi 2 décembre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-02 16:00 –
Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 9 et Age maximum : 99
De séance en séance, construisons une cabane d’histoires et de sons. Une aventure collective pour lecteurs-explorateurs en herbe !
Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/ 02 40 41 54 00 https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=le-labo-creatif-l-bresner
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