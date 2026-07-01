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Le Laboraterre : laboratoire vivant de curiosités Parc Potager de la Crapaudine Nantes

mercredi 1 juillet 2026 · Parc Potager de la Crapaudine · Nantes

Le Laboraterre : laboratoire vivant de curiosités Parc Potager de la Crapaudine Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
mercredi 1 juillet 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Parc Potager de la Crapaudine
Adresse
Avenue des Gobelets
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-01 10:00 – 18:00
Gratuit : non  Tout public 

Dans le cadre de Biodivers’été, une ancienne cabane de chantier se transforme en un espace pédagogique dédié au sol, à la terre et à la matière organique. Un montage photographique géant de Philippe Lebeaux illustrant la diversité de la microfaune du sol recouvre l’une de ses faces.Conçu en partenariat avec le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes, qui met à disposition matériel et collections, le Laboraterre vous invite à explorer le monde fascinant qui se cache sous nos pieds. Vous y découvrirez une sélection d’échantillons de terres et de roches, d’empreintes d’animaux ou encore de petites bêtes du sol à observer. Un bac de culture à paroi transparente permet également de comprendre, en direct, le développement des systèmes racinaires.Pensé comme un cabinet de curiosités, le Laboraterre propose une ambiance intimiste et immersive : lumière tamisée, matières à observer et à toucher, atmosphère entre laboratoire et musée.La visite se fait en autonomie, avec la présence des animatrices nature de la Ville de Nantes qui accompagnent le public et répondent aux questions tous les mercredis de 10h à 18h. En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc de la Crapaudine???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc Potager de la Crapaudine Nantes Sud Nantes 44200
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-de-la-crapaudine


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