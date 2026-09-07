Le Laboratoire Souterrain à Bas Bruit, Laboratoire Souterrain à Bas Bruit, Rustrel

Informations pratiques

Le Laboratoire Souterrain à Bas Bruit 19 et 20 septembre Laboratoire Souterrain à Bas Bruit Vaucluse

40 personnes par groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Présentation partielle d’un ancien Poste de Conduite de Tir de missiles du

Plateau d’Albion.

Aller/retour dans les galeries sur 2 km.

Présentation du Laboratoire Souterrain à Bas Bruit et de ses activités de recherche.

Laboratoire Souterrain à Bas Bruit 279 chemin de la grande combe 84400 RUSTREL Rustrel 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 490049900 https://www.lsbb.eu/ [{« type »: « phone », « value »: « 0490049900 »}] Présentation partielle d’un ancien Poste de Conduite de Tir de missiles du

Plateau d’Albion.

Aller/retour dans les galeries sur 2 km.

Présentation du Laboratoire Souterrain à Bas Bruit et de ses activités de recherche.

Présentation partielle d’un ancien Poste de Conduite de Tir de missiles du

lsbb©