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Le Laboratoire Souterrain à Bas Bruit, Laboratoire Souterrain à Bas Bruit, Rustrel

samedi 19 septembre 2026 · Laboratoire Souterrain à Bas Bruit · Rustrel

Le Laboratoire Souterrain à Bas Bruit, Laboratoire Souterrain à Bas Bruit, Rustrel

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Laboratoire Souterrain à Bas Bruit
Adresse
279 chemin de la grande combe 84400 RUSTREL
Ville
84400 Rustrel
Département
Vaucluse
Tarif
40 personnes par groupe

Le Laboratoire Souterrain à Bas Bruit 19 et 20 septembre Laboratoire Souterrain à Bas Bruit Vaucluse

40 personnes par groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Présentation partielle d’un ancien Poste de Conduite de Tir de missiles du
Plateau d’Albion.
Aller/retour dans les galeries sur 2 km.
Présentation du Laboratoire Souterrain à Bas Bruit et de ses activités de recherche.

Laboratoire Souterrain à Bas Bruit 279 chemin de la grande combe 84400 RUSTREL Rustrel 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 490049900 https://www.lsbb.eu/ [{« type »: « phone », « value »: « 0490049900 »}] Présentation partielle d’un ancien Poste de Conduite de Tir de missiles du
Plateau d’Albion.
Aller/retour dans les galeries sur 2 km.
Présentation du Laboratoire Souterrain à Bas Bruit et de ses activités de recherche.
Présentation partielle d’un ancien Poste de Conduite de Tir de missiles du

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