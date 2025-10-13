Le Lac des Cygnes de la Compagnie L’Eolienne Salle du FCC à Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien

Le Lac des Cygnes de la Compagnie L’Eolienne Mardi 10 février 2026, 20h00 Salle du FCC à Cossé-le-Vivien Mayenne

Sur réservation, de 5€ à 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-10T20:00:00+01:00 – 2026-02-10T21:10:00+01:00

Fin : 2026-02-10T20:00:00+01:00 – 2026-02-10T21:10:00+01:00

Sur une partition entièrement réarrangée et modernisée de la musique du Lac des Cygnes de Tchaïkovski, cinq circassiens et danseurs forment une étonnante communauté de cygnes. Plus sauvages et maladroits qu’impénétrables et majestueux, ces cygnes-là retrouvent leur vraie nature et nous racontent, en mouvements, l’amour et les relations humaines au 21ième siècle. Un bon coup de jeune salvateur sur l’œuvre du 19ième !

Entre prouesses acrobatiques, contorsions, équilibres et motifs hip-hop, ce spectacle bouscule les héritages et envoie valser les clichés, faisant résonner la prouesse circassienne avec la performance du ballet classique. Un vrai vent de fraîcheur étonnant, drôle et impressionnant qui vous fera regarder sous un autre œil ces drôles d’oiseaux.

Salle du FCC à Cossé-le-Vivien
Cossé-le-Vivien
Mayenne
Pays de la Loire
culture@paysdecraon.fr
0243091989

Une version dépoussiérée du monument de Tchaïkovski. Sur ce lac-là, pas de danseurs de ballet mais cinq circassiens en tutus qui mettent en lumière notre côté animal. Cirque Dansé

Christophe Raynaud DeLage