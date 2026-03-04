Le Lac des cygnes – International Festival Ballet, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

Le Lac des cygnes – International Festival Ballet Mercredi 22 avril, 20h00 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

De 50 € à 74 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T20:00:00+02:00 – 2026-04-22T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-22T20:00:00+02:00 – 2026-04-22T22:30:00+02:00

L’International Festival Ballet présente une féerie de beauté, d’élégance et de grâce. Une œuvre d’art accomplie accompagnée d’un orchestre en direct.

Le « Lac des cygnes » est pour beaucoup synonyme de ballet. Ce conte romantique sur le jeune prince Siegfried, qui tombe amoureux de la princesse cygne Odette et veut la libérer du mauvais sort jeté par le duc Barbe-Rouge, est une histoire sur le pouvoir du véritable amour.

Le « Lac des cygnes » est présenté comme par magie sur scène par l’un des meilleurs ensembles de ballet classique, l’International Festival Ballet. De plus, les décors grandioses du génial designer de théâtre Vjatscheslav Okunev, qui travaille entre autres pour le théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg et La Scala de Milan, les magnifiques costumes et l’élégance sans limite et la légèreté insouciante de l’International Festival Ballet garantissent une version rêveuse et féerique d’un ballet classique qui fascine encore après plus de 100 ans.

Musique : P. I. Tchaïkovski

Chorégraphie : L. Ivanov et M. Petipa

Scénographie et costumes : V. Okunev

Billetterie

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-indigo-productions.tickandlive.com/reserver/le-lac-des-cygnes-53/127550 »}] [{« link »: « https://billetterie-indigo-productions.tickandlive.com/reserver/le-lac-des-cygnes-53/127550 »}]

45 danseurs, orchestre live de 35 musiciens. nantes nantes métropole