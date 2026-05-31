Le Liban de Serge Najjar – Photographie, Architecture, Abstraction, Institut du monde arabe-Tourcoing, Tourcoing

Le Liban de Serge Najjar – Photographie, Architecture, Abstraction 19 septembre 2026 – 17 janvier 2027 Institut du monde arabe-Tourcoing Nord

Visite libre 5 / 4 € – Visite guidée (samedi et dimanche à 15h30) 7 / 6 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2027-01-17T13:00:00+01:00 – 2027-01-17T18:00:00+01:00

Avec une acuité extraordinaire du regard, Serge Najjar parvient à sublimer ses photographies prises sur les chantiers libanais en de véritables tableaux faisant échos aux grands maîtres de la peinture abstraite géométrique tels Mondrian, Malévitch, Kandinsky, Bridget Riley ou Aurélie Nemours.

Ce faisant, il nous offre une vision atypique du Liban, loin du pittoresque des vieilles pierres si souvent associé au patrimoine libanais.

Serge Najjar, né à Beyrouth en 1973, à la veille de la guerre civile, est un photographe dont la notoriété rapide et immense est le fruit des réseaux sociaux. Il se fera connaître sous le nom de « serjios » sur Instagram. Largement autodidacte, il travaille d’abord avec son smartphone avant de se tourner vers la photographie argentique. En 2011, il est nominé au prix Pictet pour une photographie prise à l’aide de son téléphone portable. Il remporte ensuite le prix Photomed en 2014.

La prédilection de Serge Najjar pour le béton, matériau mal aimé, signe d’une urbanisation sauvage, peut étonner. Pourtant, seul le béton rend possible les tracés les plus audacieux, les textures et les couleurs les plus variées. L’œil se perd dans des surfaces presque irréelles qui dé-coupent l’espace avec une précision graphique. Est-ce une photographie ou un tableau ? On s’approche pour comprendre ce que l’on voit, on hésite : angles, lignes, couleurs, textures, superpositions composent l’abstraction. C’est une photographie.

Face à son objectif, les murs dont il ne cache pas les irrégularités, semblent porter en eux des toiles vivantes. On y lit les plus grands artistes abstraits et constructivistes du XXe siècle. Mais attention, Najjar révèle sans jamais s’inspirer. La clairvoyance de son regard est d’autant plus frappante qu’il ne met jamais en scène ses sujets et qu’il ne retouche jamais ses prises de vue. Il ne fait que révéler ce que le regard pressé ne saurait voir, ce qu’Henri Cartier Bresson, qu’il admire, appelait « l’instant décisif ». Quand un ouvrier passe dans le cadre, il fera partie de la composition. Son regard nous permet de revisiter notre monde contemporain à l’échelle des hommes, qui apparaissent et humanisent les architectures.

Serge Najjar est dans la lignée des artistes photographes esthètes, de Man Ray à Lucien Clergue, qui impriment leurs marques attestant d’une intention artistique. De sorte que ses photographies ne sont jamais un calque de la réalité mais son exact inverse.

Dans un pays marqué par la guerre, ces photographies prennent une dimension symbolique, politique. Entre construction, destruction et reconstruction, le Liban n’a de cesse de se réinventer après chaque blessure. Les immeubles de Najjar racontent aussi un pays qui continuellement se relève. Chaque photographie devient alors une suspension fragile entre deux états : la destruction et la promesse.

Institut du monde arabe-Tourcoing 11 rue Gabriel Péri 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 0328350400 http://www.ima-tourcoing.fr https://www.instagram.com/ima_tourcoing/;https://www.facebook.com/IMATourcoing Partez à la découverte des cultures du monde arabe avec l’Institut du monde arabe-Tourcoing et sa programmation pluridisciplinaire donnant à voir la diversité et la richesse de cette partie du monde.

A travers deux expositions par an, vous découvrirez la créativité des artistes issus du monde arabe et la richesse d’un patrimoine millénaire. Expériences accessibles, immersives et conçues pour tous les publics, ces expositions sont une invitation au voyage, à l’émerveillement et à la réflexion.

Le tout dans un écrin patrimonial exceptionnel, l’ancienne école de natation de Tourcoing, bâtiment emblématique de la mémoire locale.

Lieu de rencontre et de dialogue ouvert à toutes et à tous, l’Institut du monde arabe-Tourcoing propose tout au long de l’année des cours d’arabe moderne ainsi qu’une programmation variée de concerts, spectacles, conférences, rencontres littéraires et ateliers de pratique pour tous les âges.

Apprendre, découvrir, flâner, faire la fête… Quelque soit la raison de sa visite, venir à l’Institut du monde arabe-Tourcoing c’est se sentir ailleurs et chez soi, c’est plonger dans le monde, celui que nous partageons. + Venir en métro Ligne 2 – arrêt Colbert

+ Venir en tramway Tramway Lille-Tourcoing – arrêt Tourcoing centre

+ Venir en bus Liane 4 | Bus 35 | Bus 17 | Bus 84 | Bus 87 | Z4 – arrêt Colbert

+ Venir en V’Lille Station Tourcoing Mairie – 6 rue Nationale Station Colbert – rue de Gand, face au Lycée Colbert

+ Venir en TER De nombreux trains desservent la gare de Tourcoing depuis Lille ou Courtrai (BE).

### Avec une acuité extraordinaire du regard, Serge Najjar parvient à sublimer ses photographies prises sur les chantiers libanais en de véritables tableaux faisant échos aux grands maîtres de la ou…

Serge Najjar, The Red Swipe, 2015