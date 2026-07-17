Le Lieu-dit : Rencontre avec Etienne Godier, Le Lieu de la Photographie, Plœmeur

Informations pratiques

Le Lieu-dit : Rencontre avec Etienne Godier Vendredi 9 octobre, 18h30 Le Lieu de la Photographie Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T18:30:00+02:00 – 2026-10-09T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-09T18:30:00+02:00 – 2026-10-09T20:30:00+02:00

Le Lieu-dit : Rencontre avec Étienne Godier

Étienne Godier explore une large gamme de procédés photographiques, anciens et contemporains, en hybridant tirage analogique et travail numérique.

Ses œuvres prennent le plus souvent la forme de petits formats, précieux et fragmentaires, comme des éclats d’histoires inachevées. Une même photographie peut exister en de multiples variations à l’image du souvenir qui se transforme à chaque récit.

Un temps long sépare souvent la prise de vue et le moment où la photographie trouve sa forme définitive. L’image traverse plusieurs états et se décline sur différents papiers. Ces expérimentations successives constituent autant d’étapes dans la recherche d’une forme juste, où la matière se met au service de l’émotion.

Chaque photographie devient ainsi un terrain d’exploration, oscillant entre maîtrise technique et part d’aléatoire, à la merci de l’imperfection.

—

Evènement gratuit, sans inscription

Le Lieu de la Photographie 2 Chemin du Conservatoire Ploemeur Plœmeur 56270 Morbihan Bretagne 0297211802 https://www.galerielelieu.com/ https://www.instagram.com/lelieu.galerie/ Le Lieu de la Photographie est un centre dédié à la photographie contemporaine installé à Lorient depuis 1979. C’est un espace de découverte, de réflexion et de rencontre entre les artistes et le public. Le Lieu produit des expositions originales, accompagne les auteurs et soutient la création émergente, organise des résidences, diffuse des expositions, gère sa collection photographique, développe et prête sa documentation artistique et déploie un travail d’éducation à l’image auprès

d’un large public.

Alors que nous sommes submergés d’images, la nécessité de sensibiliser et forger un regard averti est au cœur de notre démarche. Avançant à la frontière entre plasticité des approches et sensibilité des regards portés sur nos sociétés, nous souhaitons créer un espace de liberté propice à la

contemplation et à l’expression.

Le Lieu s’inscrit également dans une démarche collective et entretient des relations constructives avec d’autres structures pour réfléchir, concevoir et créer ensemble. Le centre porte également une biennale, les Rencontres Photographiques, qui rassemble à chaque édition les travaux d’une dizaine de photographes présentés dans les structures du Pays de Lorient (école supérieure d’art, espace d’art contemporain, galeries, artothèque…). Accès PMR.

Transports en commun : Ligne T3, arrêt Saint-Mathurin

Vélo : Parking vélo disponible devant le centre culturel Amzer Nevez

Voiture : Parking voiture disponible devant le centre culturel Amzer Nevez

Le Lieu-dit : Rencontre avec Étienne Godier

© Mikhael Brun