Le Longines Paris Eiffel Jumping 2026
Le Longines Paris Eiffel Jumping 2026 vendredi 19 juin 2026.
Le LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR – LONGINES PARIS EIFFEL JUMPING signe son retour pour sa 12ᵉ édition, du 19 au 21 juin 2026. L’événement retrouvera le lieu emblématique de ses débuts, sur le Champ-de-Mars, Place Joffre, face à la Tour Eiffel et devant l’École Militaire. Événement sportif de haut niveau, le LONGINES PARIS EIFFEL JUMPING 2026 promet une nouvelle édition placée sous le signe de la convivialité, de la performance et du partage.
Accédez au Village
Pour le plus grand plaisir de tous, le village est rythmé par des animations pour les petits et grands avec des expositions d’art, des ateliers découvertes et culturels, un accès libre au paddock d’entraînement, des espaces shopping et un espace dédié au bien-être du cheval. Les chiens sont autorisés dans le village et non dans les tribunes.
Horaires d’ouvertures du village :
- Vendredi 20 : 8h – 22h
- Samedi 21 : 8h30 – 22h
- Dimanche 22 : 8h30 – 19h30
Horaires des tribunes :
Vendredi :
- 8h – 14h30 : Session gratuite
- 15h30 – 22h : Session payante
Samedi :
- 8h30 – 15h30 : Session gratuite
- 16h40 – 22h : Session payante
Dimanche :
- 8h30 – 12h15 : Session gratuite
- 13h – 19h45 : Session payante
Le Poney Club Ephémère
Le poney club éphémère au sein du village enfants offre de nombreuses activités pour les plus jeunes :
- Poney club éphémère
- Découverte du poney & ateliers pansage
- Ateliers artistiques, maquillage, live painting
- Spectacles & hobby horse
L’espace bien-être
Le cheval au coeur de nos attentions :
- Aires de promenade pour les chevaux
- Carrière en sable pour détente & jeux
- Communication animale
- Equicoaching
- Démonstrations éthologie, massage…
- Conférences & tables rondes
Le paddock
Au centre du Village, vous pourrez assister à l’échauffement des meilleurs cavaliers et chevaux du monde. L’occasion de découvrir les coulisses de leurs entraînements avant de les voir s’affronter sur la piste.
La prestigieuse étape parisienne du circuit du LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR et de la GCL retrouve le lieu emblématique de ses débuts, sur le Champ-de-Mars, Place Joffre, face à la Tour Eiffel et devant l’École Militaire.
Du vendredi 19 juin 2026 au dimanche 21 juin 2026 :
payant
A partir de 35 euros.
Accès gratuit au Village le matin.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-19T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-22T01:59:59+02:00
Date(s) :
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