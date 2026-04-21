Le LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR – LONGINES PARIS EIFFEL JUMPING signe son retour pour sa 12ᵉ édition, du 19 au 21 juin 2026. L’événement retrouvera le lieu emblématique de ses débuts, sur le Champ-de-Mars, Place Joffre, face à la Tour Eiffel et devant l’École Militaire. Événement sportif de haut niveau, le LONGINES PARIS EIFFEL JUMPING 2026 promet une nouvelle édition placée sous le signe de la convivialité, de la performance et du partage.

Accédez au Village

Pour le plus grand plaisir de tous, le village est rythmé par des animations pour les petits et grands avec des expositions d’art, des ateliers découvertes et culturels, un accès libre au paddock d’entraînement, des espaces shopping et un espace dédié au bien-être du cheval. Les chiens sont autorisés dans le village et non dans les tribunes.

Horaires d’ouvertures du village :

Vendredi 20 : 8h – 22h

Samedi 21 : 8h30 – 22h

Dimanche 22 : 8h30 – 19h30

Horaires des tribunes :

Vendredi :

8h – 14h30 : Session gratuite

15h30 – 22h : Session payante

Samedi :

8h30 – 15h30 : Session gratuite

16h40 – 22h : Session payante

Dimanche :

8h30 – 12h15 : Session gratuite

⁠13h – 19h45 : Session payante

Le Poney Club Ephémère

Le poney club éphémère au sein du village enfants offre de nombreuses activités pour les plus jeunes :

Poney club éphémère

Découverte du poney & ateliers pansage

Ateliers artistiques, maquillage, live painting

Spectacles & hobby horse

L’espace bien-être

Le cheval au coeur de nos attentions :

Aires de promenade pour les chevaux

Carrière en sable pour détente & jeux

Communication animale

Equicoaching

Démonstrations éthologie, massage…

Conférences & tables rondes

​​Le paddock

Au centre du Village, vous pourrez assister à l’échauffement des meilleurs cavaliers et chevaux du monde. L’occasion de découvrir les coulisses de leurs entraînements avant de les voir s’affronter sur la piste.

La prestigieuse étape parisienne du circuit du LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR et de la GCL retrouve le lieu emblématique de ses débuts, sur le Champ-de-Mars, Place Joffre, face à la Tour Eiffel et devant l’École Militaire.

Du vendredi 19 juin 2026 au dimanche 21 juin 2026 :

payant

A partir de 35 euros.

Accès gratuit au Village le matin.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-22T01:59:59+02:00

Date(s) :



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