Le Lot de Ferme en Ferme Découverte de la ferme du Dariben Lachapelle-Auzac

Le Lot de Ferme en Ferme Découverte de la ferme du Dariben

Le Dariben Lachapelle-Auzac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Nous sommes heureux de vous annoncer la nouvelle édition de l’événement Le Lot De Ferme en Ferme qui revient le dimanche 26 avril 2026 !

Cette manifestation propose au grand public de découvrir des fermes bio du territoire à travers des visites, des rencontres avec les producteurs et diverses animations

DESCRIPTION DE LA FERME Située entre Causses du Quercy et Vallée de la Dordogne, perchée en haut d'une colline venez découvrir notre ferme en Agriculture Biologique

Nous sommes heureux de vous annoncer la nouvelle édition de l’événement Le Lot De Ferme en Ferme qui revient le dimanche 26 avril 2026 !

Cette manifestation propose au grand public de découvrir des fermes bio du territoire à travers des visites, des rencontres avec les producteurs et diverses animations

DESCRIPTION DE LA FERME Située entre Causses du Quercy et Vallée de la Dordogne, perchée en haut d'une colline venez découvrir notre ferme en Agriculture Biologique. Nous cultivons les plantes aromatiques et médicinales que nous transformons en totalité sur la ferme en divers produits alimentaires infusions, aromates, sirops, confitures, vinaigres infusés, liqueurs. Lors de la visite du jardin et de l'atelier, Emeline et David vous feront découvrir les différentes étapes pour passer du semis aux produits finis !

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Le Dariben Lachapelle-Auzac 46200 Lot Occitanie +33 6 25 01 01 45

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English :

We are pleased to announce the new edition of the event Le Lot De Ferme en Ferme which returns on Sunday, April 26, 2026!

This event offers the general public to discover organic farms in the area through visits, meetings with producers and various animations

FARM DESCRIPTION: Located between Causses du Quercy and Dordogne Valley, perched at the top of a hill come discover our farm in Organic Agriculture

L’événement Le Lot de Ferme en Ferme Découverte de la ferme du Dariben Lachapelle-Auzac a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Vallée de la Dordogne