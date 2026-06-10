Le Louvre ésotérique – visite sur la symbolique

Nous reviendrons sur huit siècles d’Histoire et d’histoires, au cours desquels tous les régimes politiques participèrent à la transformation de l’édifice, de nos anciens rois à nos modernes présidents, qui ont tous été très au fait de la symbolique ésotérique. Notamment Napoléon III, qui fit agrandir et restaurer le palais, et dont les architectes truffèrent les façades de signes que seuls les initiés pouvaient déchiffrer.

Nous étudierons ensemble cette richissime œuvre sculptée et nous en dégagerons les symboles, temporels ou ésotériques, basés souvent sur une interprétation astronomique des lieux.

Vous ne verrez plus le Louvre du même œil… Une visite originale et très instructive, qui enchantera les curieux !

N.B. : La visite se déroule intégralement en extérieur, dans les cours du Louvre. Nous n’entrons pas dans le musée.

Lors de cette visite extérieure dans les cours du Louvre, le palais nous dévoile peu à peu sa face cachée. Sylvain, votre guide, vous invite à le suivre pour retracer l’histoire complexe de ce lieu emblématique et décoder les nombreux symboles présents sur sa façade.

Le dimanche 23 août 2026

de 14h30 à 17h00

Le dimanche 26 juillet 2026

de 14h30 à 17h00

payant

18€/pers

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-26T17:30:00+02:00

fin : 2026-08-23T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-26T14:30:00+02:00_2026-07-26T17:00:00+02:00;2026-08-23T14:30:00+02:00_2026-08-23T17:00:00+02:00



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