Le lynx boréal en Isère ?!, Tréminis, Tréminis

Le lynx boréal en Isère ?! Samedi 13 juin, 11h00 Tréminis Isère

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00

Tréminis place de la mairie 38710 tréminis Tréminis 38710 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Stand d’information sur le lynx boréal: Mieux le connaître, Comprendre les enjeux de conservation actuels, découvrir son suivi et le contexte local !

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