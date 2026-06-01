Le lynx boréal en Isère ?!, Tréminis, Tréminis
Le lynx boréal en Isère ?!, Tréminis, Tréminis samedi 13 juin 2026.
Le lynx boréal en Isère ?! Samedi 13 juin, 11h00 Tréminis Isère
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00
Tréminis place de la mairie 38710 tréminis Tréminis 38710 Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Stand d’information sur le lynx boréal: Mieux le connaître, Comprendre les enjeux de conservation actuels, découvrir son suivi et le contexte local !
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