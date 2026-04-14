Le lynx du Chablais : sur les traces d’un fantôme, Lac de vallon, Bellevaux

Le lynx du Chablais : sur les traces d’un fantôme Samedi 6 juin, 10h00 Lac de vallon Haute-Savoie

Gratuit, inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Plongez dans une véritable enquête naturaliste au cœur du Chablais, à la recherche d’un animal aussi fascinant qu’insaisissable : le lynx.

Invisible, discret, presque fantomatique… le lynx boréal vit dans nos montagnes, mais il est si difficile à observer qu’il échappe parfois même aux spécialistes. Est-il déjà passé par le Chablais ? Pourrait-il s’y installer un jour ? Le mystère reste entier.

Au fil de cette sortie, vous partirez sur ses traces à travers une approche mêlant indices de terrain, observation et réflexion. Vous découvrirez comment cet animal se déplace sur de longues distances en utilisant des “chemins naturels” entre les massifs forestiers, indispensables pour se déplacer, se nourrir et coloniser de nouveaux territoires.

Cette immersion vous permettra aussi de mieux comprendre son mode de vie : comment il chasse, comment il occupe son territoire, et pourquoi il reste si difficile à détecter.

Entre mystère et science, cette expérience vous invite à changer de regard sur la nature… et à enquêter, vous aussi, sur la présence possible de ce fantôme des forêts.

Lac de vallon 3630 route de la chevrerie Bellevaux 74470 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/E31PcqU1VFYB1gMH8 »}]

Le temps d’une balade de 2h autour du Lac de Vallon, venez suivre les traces du lynx, discret et insaisissable. Découvrez sa vie, son comportement et ses déplacements. Lynx Chablais