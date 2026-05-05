Visite libre ou enquêtes au Musée de la Faune, Musée de la Faune, Bellevaux

Visite libre ou enquêtes au Musée de la Faune 19 et 20 septembre Musée de la Faune Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Les plus grands pourront visiter librement le Musée de la Faune pendant que les plus jeunes pourront demander à l’accueil un livret d’enquêtes animalières à faire dans le musée.

Suivre des empreintes, écouter des cris d’animaux/des chants d’oiseaux, toucher les fourrures, observer les plûmes, les yeux de pleins de couleurs différentes, les becs …

Un musée accessible à tous âges qui vous présente plus de 200 animaux des Alpes. Découvrez ce patrimoine naturel local parfois même en danger.

Musée de la Faune 19 Place de la Mairie 74470 Bellevaux Bellevaux 74470 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0614140036 https://www.museesdebellevaux.fr Très discrets et souvent cachés, les habitants des montagnes ne se laissent pas facilement approcher … Voilà donc l’occasion de tous les rencontrer et de les admirer de près dans toute leur diversité ! Petits, gros, à poils, à plumes ou autre particularité, plus de 200 animaux naturalisés représentent ainsi des espèces rares ou plus communes. Parking sur la place devant le musée

Journées européennes du patrimoine 2026

©Musées de Bellevaux