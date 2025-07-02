Le magicien d’Oz Compiègne

Le magicien d'Oz
Place Briet d'Aubigny Compiègne Oise

Tarif : 32 – 39

Tarif adulte

6 février 2026 20:00:00

fin : 2026-02-07

2026-02-06

Cap sur la Cité d’Émeraude ! Rejoignez Dorothy et ses fantasques compagnons de route, l’Épouvantail, l’Homme de Fer et le Lion à travers cette grande et joyeuse comédie musicale virevoltante.

Tout le monde connaît l’histoire une maison du Kansas emportée par une tornade, une méchante sorcière de l’Ouest avide de vengeance, et bien sûr, une jeune héroïne du nom de Dorothy. L’univers étincelant et coloré d’Oz nous plonge dans un fantastique voyage que ce soit par ses paysages, ses chansons mythiques comme le célèbre Over the Rainbow ou par ses personnages.

Après Chantons sous la pluie en 2023, Johan Nus s’empare de nouveau d’un mastodonte du cinéma. Grâce à une scénographie moderne et révélatrice, les merveilleux décors de notre enfance se dévoilent sous nos yeux la petite ferme du Midwest, les arbres de la forêt d’Oz et son chemin de briques jaunes, le palais d’Émeraude… Rythmée par une direction chorégraphique inspirée des grands numéros de Broadway, avec 18 chanteurs et 13 musiciens, cette nouvelle version promet un music-hall de grande envergure !

Cette comédie musicale intemporelle met en lumière de grandes valeurs universelles le coeur, le courage, le savoir et surtout l’amour de l’autre. Dorothy n’est pas seulement une jeune orpheline perdue, mais une jeune femme en quête d’une vision idéale du monde. Un reflet de notre société qui parlera au plus profond de chacun de nous. Laissez-vous emporter par la joie, la danse et la musique du Magicien d’Oz !

Dès 8 ans

Place Briet d'Aubigny Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France
+33 3 44 92 76 76
billetterie@theatresdecompiegne.com

