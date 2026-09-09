Le Magicien d’Oz Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement
mercredi 9 septembre 2026 · Divadlo Théâtre · Marseille 5e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 5e Arrondissement
Le Magicien d’Oz
Mercredi 9 septembre 2026 à partir de 14h30.
Samedi 12 septembre 2026 à partir de 14h30.
Mercredi 16 septembre 2026 à partir de 14h30. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 6 – 6 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 14:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-09 2026-09-12 2026-09-16
Spectacle jeune public à partir de 3 ans.Enfants
Une petite fille, Dorothée, rêve de découvrir un pays au delà de l’arc-en-ciel lorsqu’elle se fait emporter par une tornade… Commence alors son périple merveilleux et fabuleux au pays d’Oz! On y retrouve tous les personnages la fée, l’épouvantail, l’homme de fer, le lion, les munchkins, la sorcière et bien sûr le magicien d’Oz. Un spectacle original, drôle et très enlevé. .
Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Show for young audiences aged 3 and up.
L’événement Le Magicien d’Oz Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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