Le malade imaginaire en LA majeur Compiègne lundi 16 février 2026.

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 20 – 20 –

20

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 20:00:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-16

Auteur Molière

Genre Théâtre Musical

Spectacle familial Adaptation musicale du chef d’oeuvre de Molière

Argan est persuadé d’être l’homme le plus malade du monde. Afin de s’assurer un secours quotidien et durable, il a décidé de marier sa fille à un médecin. Mais celle-ci ne compte pas se laisser faire…

On swingue, on se dispute, on tousse, on chante, on rit mais surtout, comme dans toutes les comédies du grand Molière On s’aime !

Quatre artistes pour dix rôles, un malade imaginaire mais des enjeux bien réels, des mélodies entraînantes accompagnées au piano pour une adaptation légère et inattendue.

Un spectacle musical tout public qui fait rire les enfants et se questionner les adultes. 20 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

