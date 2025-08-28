Le maniement du fragile MFR Pré-en-Pail-Saint-Samson
Le maniement du fragile Cie Club.e sensible Seule en scène / Théâtre
A partir de 14 ans
Temps d’échanges à l’issue de la représentation
Le maniement du fragile est une performance imaginée à partir de
plusieurs témoignages de femmes fleuristes réécrits par l’autrice Milène
Tournier.
Notre volonté n’est pas de parler uniquement d’un rapport sensible aux
fleurs mais plutôt de penser le lien qui lie le fleuriste à ses clients.
Pourquoi viennent-ils ? Et quelle est leur intention quand ils entrent dans
la boutique ?
Parler de ce moment si particulier. Un fragment de vie qu’essaye de saisir
la fleuriste pour être au plus près de l’intention et de l’émotion que doit
contenir un bouquet. Comprendre l’instant avec peu de mots, par les
fleurs et leur assemblage.
Merci d’arriver 15 minutes avant le spectacle.
Tarif réduit 6€ / Tarif plein 10€ .
MFR 100 Lieu-dit La Chauvinière Pré-en-Pail-Saint-Samson 53140 Mayenne Pays de la Loire culture-mediation@cc-montdesavaloirs.fr
