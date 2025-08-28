Le maniement du fragile MFR Pré-en-Pail-Saint-Samson

Le maniement du fragile

Le maniement du fragile Cie Club.e sensible Seule en scène / Théâtre

A partir de 14 ans

Temps d’échanges à l’issue de la représentation

Le maniement du fragile est une performance imaginée à partir de

plusieurs témoignages de femmes fleuristes réécrits par l’autrice Milène

Tournier.

Notre volonté n’est pas de parler uniquement d’un rapport sensible aux

fleurs mais plutôt de penser le lien qui lie le fleuriste à ses clients.

Pourquoi viennent-ils ? Et quelle est leur intention quand ils entrent dans

la boutique ?

Parler de ce moment si particulier. Un fragment de vie qu’essaye de saisir

la fleuriste pour être au plus près de l’intention et de l’émotion que doit

contenir un bouquet. Comprendre l’instant avec peu de mots, par les

fleurs et leur assemblage.

Merci d’arriver 15 minutes avant le spectacle.

Tarif réduit 6€ / Tarif plein 10€ .

MFR 100 Lieu-dit La Chauvinière Pré-en-Pail-Saint-Samson 53140 Mayenne Pays de la Loire culture-mediation@cc-montdesavaloirs.fr

