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LE MANOIR AUX PRESQUES 1000 PORTES Théâtre La Ruche Nantes

mercredi 28 octobre 2026 · Théâtre La Ruche · Nantes

LE MANOIR AUX PRESQUES 1000 PORTES Théâtre La Ruche Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
15:30
Lieu
Théâtre La Ruche
Adresse
8 Rue Félibien, 44000 Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-28 15:30 – 16:30
Gratuit : non  Tout public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99 

Jeune public à partir de 4 ans – Escape game interactifBienvenue dans le Manoir aux presque mille portes, où vous allez vivre une aventure immersive et pleine de rebondissements.Alors qu’ils sont poursuivis par des enquiquineurs de leur quartier, Noah et sa grande sœur Charlie entrent dans un vieux manoir abandonné. Ils font alors la connaissance de Mollusque, le chat gardien des lieux, qui leur explique que, pour sortir, ils devront surmonter tout un tas d’épreuves que leur soumettront les créatures vivant dans cette demeure…Pour chaque fragment, nos aventurier.e.s auront le choix entre deux portes désignant chacune un animal différent…A vous de les aider à choisir la bonne !Oserez-vous relever le défi ?

Théâtre La Ruche Nantes 44000
https://laruchenantes.vosbillets.fr/billetterie/representation/32215/le-manoir-aux-presque-1000-portes


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