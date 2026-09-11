LE MANOIR AUX PRESQUES 1000 PORTES Théâtre La Ruche Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-28 15:30 – 16:30

Gratuit : non Tout public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

Jeune public à partir de 4 ans – Escape game interactifBienvenue dans le Manoir aux presque mille portes, où vous allez vivre une aventure immersive et pleine de rebondissements.Alors qu’ils sont poursuivis par des enquiquineurs de leur quartier, Noah et sa grande sœur Charlie entrent dans un vieux manoir abandonné. Ils font alors la connaissance de Mollusque, le chat gardien des lieux, qui leur explique que, pour sortir, ils devront surmonter tout un tas d’épreuves que leur soumettront les créatures vivant dans cette demeure…Pour chaque fragment, nos aventurier.e.s auront le choix entre deux portes désignant chacune un animal différent…A vous de les aider à choisir la bonne !Oserez-vous relever le défi ?

Théâtre La Ruche Nantes 44000

https://laruchenantes.vosbillets.fr/billetterie/representation/32215/le-manoir-aux-presque-1000-portes



Afficher la carte du lieu Théâtre La Ruche et trouvez le meilleur itinéraire

