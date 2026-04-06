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LE MANS EGLISE SAINT ALDRIC – LE MANS Le Mans

LE MANS EGLISE SAINT ALDRIC – LE MANS Le Mans

LE MANS EGLISE SAINT ALDRIC – LE MANS Le Mans samedi 18 avril 2026.

Lieu : EGLISE SAINT ALDRIC - LE MANS

Adresse : 3 rue d'Isaac

Ville : 72000 Le Mans

Département : 72

Début : 2026-04-18

Fin : 2026-04-18

Heure de début : 20:30

LE MANS Début : 2026-04-18 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

EGLISE SAINT ALDRIC – LE MANS 3 rue d’Isaac 72000 Le Mans 72

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