Le Mans Soirs d’été Vendredi 14 août Le Mans
Le Mans Soirs d’été Vendredi 14 août Le Mans vendredi 14 août 2026.
Le Mans
Le Mans Soirs d’été Vendredi 14 août
Maison de quartier Pierre Guédou Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Des soirées consacrées aux arts de la rue dans le cadre de Le Mans Soirs d’été !
Au programme ce jour
À 18h30 Pestacle El Chuflini par l’Association Artifis (Arts de rue et Clown), tout public.
À 19h30 Le GOP par la Cie Gorgomar (Clown musical), tout public dès 10 ans.
À 21h Brassens à la folie par l’Association Artifis ( Théâtre et Musique), tout public dès 7 ans.
Merci de vous présenter 30 min avant le début des spectacles. Repli prévu en cas de mauvais temps à la Maison des Loisirs et de la Culture Les Saulnières, 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans. Foodtrucks et restauration sur place. Chaises et plaids conseillés. .
Maison de quartier Pierre Guédou Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52
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English :
Evenings dedicated to the street arts as part of Le Mans Soirs d?été!
L’événement Le Mans Soirs d’été Vendredi 14 août Le Mans a été mis à jour le 2026-05-29 par CDT72
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